Ginnastica ritmica, sorteggiate le Final Six di Serie A1: Fabriano trova Armonia d’Abruzzo in semifinale

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti delle Final Six di Serie A1 di ginnastica ritmica, in vista del grande appuntamento che il 7 aprile a Torino assegnerà lo Scudetto 2024. Le prime della classe e campionesse in carica della Ginnastica Fabriano (90 punti nella regular season) sono state estratte nel girone A contro l’Armonia d’Abruzzo, che dopo le tappe ha accumulato 57 punti speciali utili per il quinto posto. Nel girone B la testa di serie estratta è l’Udinese, seconda classificata, chiamata a vedersela negli scontri diretti sui quattro attrezzi contro la Forza e Coraggio Milano, capace di qualificarsi da sesta della classe con 49 punti. Infine, nel girone C il confronto vedrà la terza e la quarta forza della regular season: la testa di serie Raffaello Motto Viareggio (75pt) e la San Giorgio ’79 Desio (71pt). “Un saluto a tutte le squadre e a chi ha preso parte a questo campionato, che è stato interessante e avvincente. Ci aspettiamo una finale di qualità, tante sono le squadre che possono competere e questo mi fa piacere”, il commento del presidente della Federginnastica Gherardo Tecchi a margine del sorteggio. Un appuntamento da non perdere (trasmesso su Sportface TV) e che prevede un format avvincente: tre semifinali da due team con scontri diretti per ogni attrezzo (massimo due esercizi in semifinale e due in finale per ciascuna ginnasta, mentre i prestiti stranieri ne potranno fare soltanto 1 in semifinale e 1 in finale) che determineranno il punteggio (l’esercizio migliore guadagnerà 3 punti speciali per la propria società mentre quello con il punteggio più basso ne avrà 2).

LE SEMIFINALI

GIRONE A: Ginnastica Fabriano – Armonia d’Abruzzo

GIRONE B: Udinese – Forza e Coraggio Milano

GIRONE C: Motto Viareggio – San Giorgio ’79 Desio