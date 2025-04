A Sofia vanno in scena le finali di specialità della prima tappa di Coppa del Mondo 2025 di ginnastica ritmica. L’Italia vanta una sola partecipazione, quella di Sofia Raffaeli al cerchio. L’azzurra ottiene un punteggio di 28.400, salendo sul terzo gradino del podio. Raffaeli è anticipata dalla padrona di casa Stiliana Nikolova con 29.500, mentre Taisiia Onofrichuk – vincitrice dell’All-around ottiene il secondo posto con 28.850. “Sono abbastanza contenta della mia gara, sicuramente potevo fare meglio – ha dichiarato la ventunenne della Ginnastica Fabriano – È solo il punto di partenza della stagione, adesso si torna in palestra a lavorare per le prossime gare, dove proveremo a fare di più. Per il momento va bene così!”.

“Siamo all’inizio di un nuovo percorso, con tutti esercizi nuovi – ha aggiunto la sua allenatrice, Claudia Mancinelli – Non era facile rientrare in pedana dopo le Olimpiadi. Sofia ha cercato di controllare, puntando sulla parte espressiva, è probabile che sia mancato qualcosa con l’attrezzo, perché non tutto è uscito correttamente, però siamo contenti di tornare a casa con questa medaglia di bronzo”

CERCHIO

Stiliana Nikolova 29.500

Taisiia Onofrichuk 28.850

Sofia Raffaeli 28.400

Alina Harnasko 28.200

Lian Rona 27.800

Takhmina Ikromova 27.550

Anastasiia Salos 26.600

Daniela Pico 26.200

PALLA

Stiliana Nikolova, già vincitrice della finale al cerchio, si impone anche nella palla con un punteggio di 28.950. Alle spalle della ginnasta bulgara c’è Alina Harnasko con 28.350, mentre chiude il podio Takhmina Ikromova con 27.150. La prova ha visto diverse atlete commettere importanti imprecisioni, con le prime tre classificate che hanno avuto l’occasione di staccare le avversarie di alcune lunghezze.

Stiliana Nikolova 28.950

Alina Harnasko 28.350

Takhmina Ikromova 27.150

Liliana Lewinska 27.100

Taisiia Onofrichuk 26.400

Rin Keys 25.350

Lucia Gonzalez 24.950

Viktoria Steinfeld 24.800

CLAVETTE

Nelle clavette, è Tasiia Onofrichuk a ottenere la medaglia d’oro con 28.900 punti, collezionando il primo successo dopo il secondo posto nel cerchio. L’argento va a Takhmina Ikromova – già bronzo nella palla – a quota 27.200, mentre Eva Brezalieva sale sul terzo gradino con 27.000, nell’unica finale della sua giornata.

Taisiia Onofrichuk 28.900

Takhmina Ikromova 27.200

Eva Brezalieva 27.000

Polina Karika 26.850

Alina Harnasko 26.600

Rin Keys 26.200

Liliana Lewinska 26.150

Stiliana Nikolova 25.700

NASTRO

Le finali individuali si chiudono con la prova al nastro. Taisiia Onofrichuk colleziona il secondo oro della sua giornata, salendo sul gradino più alto con 27.450. Seconda piazza per Liliana Lewinska, autrice di un 27.000, mentre Rin Keys – al debutto in Coppa del Mondo Senior – chiude il podio con 26.950.

Taisiia Onofrichuk 27.450

Liliana Lewinska 27.000

Rin Keys 26.950

Daniela Pico 26.400

Takhmina Ikromova 26.150

Vera Tugolukova 24.600

Megan Chu 24.100

Maria Eduarda Alexandre 22.450