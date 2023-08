Ginnastica, Raffaeli: “Due argenti che valgono come oro”

Sofia Raffaeli ha parlato dopo la vittoria dei due argenti ai Mondiali di ritmica a Valencia. “Soddisfatta di queste medaglie, anche se non sono oro valgono come tali. Rispetto al Mondiale dell’anno scorso penso di essere entrata in pedana ed essere uscita più soddisfatta. Era il primo giorno, bisognava smuovere le acque, capire le sensazioni che si provavano, capire come fosse l’ambiente ed in questo senso è andata bene. Spero domani di ripetermi, e magari fare qualcosa in più. Qualcosa oggi è saltata e spero domani di farlo vedere”.