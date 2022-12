Calendario ginnastica ritmica 2023: date, programma e tutti gli eventi

Il calendario completo con tutti gli eventi della ginnastica ritmica nel 2023. Altra stagione piena di appuntamenti nazionali e internazionali, pronti a regalarci altre grandi emozioni. Tra questi spiccano i Mondiali, che andranno in scena a Valencia (Spagna) dal 23 al 27 agosto e che assegneranno i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Da non perdere anche gli Europei, che avranno luogo a Baku (Azerbaijan) dal 17 al 21 maggio, così come le quattro tappe di Serie A e i Campionati Italiani Assoluti. Di seguito il calendario completo.

IL CALENDARIO COMPLETO

18-19 febbraio: Serie A – Prima tappa Cuneo (Italia)

4-5 marzo: Serie A – Seconda tappa Ancona (Italia)

17-19 marzo: Coppa del Mondo Atene (Grecia)

25-26 marzo: Serie A – Terza tappa Desio (Italia)

31 marzo-2 aprile: Coppa del Mondo Sòfia (Bulgaria)

14-16 aprile: Coppa del Mondo Tashkent (Uzbekistan)

21-23 aprile: Coppa del Mondo Baku (Azebaijan)

29-30 aprile: Serie A – Finale Scudetto Sede da definire (Italia)

5-7 maggio: World Challenge Cup Portimao (Portogallo)

17-21 maggio: Europei Baku (Azebaijan)

9-11 giugno: Campionati Italiani Assoluti Folgaria (Italia)

7-9 luglio: Mondiali juniores Cluj-Napoca (Romania)

14-16 luglio: World Challenge Cup Cluj-Napoca (Romania)

21-23 luglio: Coppa del Mondo Milano (Italia)

23-27 agosto: Mondiali Valencia (Spagna)