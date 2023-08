A Valencia si alza il sipario sui Mondiali di ritmica: Raffaeli a caccia del bis sulle note di Iako

Il Mondiale di ritmica assegna le prime medaglie. A Valencia Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri sono nel gruppo B. A rompere il ghiaccio l’aviere ravennate, a caccia ancora della qualificazione olimpica, seguita da vicino da Julieta Cantaluppi, coadiuvata da Claudia Mancinelli. L’agente delle Fiamme Oro, invece, è cresciuta tantissimo e ormai ha l’esperienza sufficiente per gestire un pre-gara che la vede concentrata sulle finali iridate, visto che il pass per i Giochi di Parigi ce l’ha già in tasca. Rispetto al campionato in Bulgaria la 19enne di Chiaravalle dovrà guardarsi dall’assalto dell’israeliana Daria Atamanov e di Boryana Kaleyn che nel 2022 diedero forfait per infortunio all’ultimo minuto, oltre che dalla rivincita delle compagne di podio, Darja Varfolomeev e Stiliana Nikolova, anche loro alleggerite dal pensiero dell’Olimpiade. La Raffaeli, che ha già collezionato primati, va a caccia di un bis nel generale che avrebbe del clamoroso. Prima però dovrà difendere gli ori di specialità. Ed è curioso che ad aprire sarà quella palla montata da Julie Cantaluppi sulle note de “il Mondo”, brano pubblicato nel 1965, il più famoso fra le esecuzioni di Jimmy Fontana.

Rispetto al pezzo storico eseguito dal cantante di Camerino e arrangiato addirittura da Enio Morricone, la Cantaluppi ha scelto quello cantato e ri-arrangiato da Iako, al secolo Jacopo Rossetto, concorrente di X Factor 2022. L’artista di Venezia ha voluto fare il suo personale “in bocca al lupo” alla ginnasta azzurra: “Sono molto orgoglioso di poterti supportare con la mia voce durante le tue performance incredibili”.