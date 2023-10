Mondiali Ginnastica Artistica, il ct Casella: “Le ragazze sono state bravissime”

Nei Mondiali di Ginnastica Artistica in quel di Anversa le azzurre si sono piazzate al quinto posto della classifica definitiva, suscitando tutta la felicità per il traguardo raggiunto da parte del Commissario Tecnico Enrico Casella che dopo la gara ha così commentato la prestazione delle Fate.

Casella: “Le ragazze sono state bravissime, è un quinto posto mondiale che ci dà soddisfazione. Abbiamo lottato per il bronzo fino all’ultimo. Mancava un pelo per farcela, ma queste sono le finali. Sono contento di questa squadra, confermarci a questi livelli non era facile, davvero brave le ragazze. “La squadra non ha fatto tanto bene, senza la Biles non avrebbero vinto. Lei fa 5-6 punti di differenza, oggi hanno vinto solo grazie a lei“.