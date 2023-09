Ginnastica, Biles: “Nello sport non c’è spazio per il razzismo”

Nelle ultimi giorni è andato virale sui social network un video che ritrae una premiazione di una gara di ginnastica in Irlanda in cui non viene data la medaglia ad una bambina di colore. L’evento risale al marzo 2022 a Dublino, dove le altre bambine sono state invece premiate con la medaglia. Sulla questione è intervenuta anche la quattro volte campionessa olimpica a Rio de Janeiro Simone Biles, che ha commentato così: “Nello sport non c’è spazio per il razzismo“.

La federazione irlandese di ginnastica aveva già fatto ammenda con la famiglia della bambina in questione per lo spiacevole episodio, rendendo noto il suo rammarico per quello che è stato descritto come un errore fatto in buona fede. La bambina avrebbe poi ricevuto la medaglia dopo la cerimonia, insieme ad una lettera di scuse ufficiale. Come evidenzia l’Irish Independent però, la madre della bimba ha dichiarato che la federazione irlandese non si è scusata pubblicamente e ha anzi deciso di portare l’accaduto all’attenzione della Gymnastics Ethics Foundation in Svizzera.