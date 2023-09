Manchester United, paura per Rashford: incidente per il giocatore inglese

In casa Manchester United in queste ore si è avvertita una certa paura per l’incidente in auto di Marcus Rashford. Per fortuna, il giocatore non ha riportato nessun danno, uscendo quindi illeso dall’incidente che è avvenuto la scorsa notte peraltro vicino il centro sportivo in cui si allena il Manchester United.

Secondo quanto si apprende dal The Gurdian, Rashford è stato coinvolto in un incidente nella notte di sabato, dopo che il giocatore sia arrivato con il pullman dello United dalla trasferta vittoriosa contro i Burnley. L’automobile del giocatore, una Rools Royce, ha avuto la peggio riportando danni praticamente dovunque. Per fortuna, però, il giocatore è rimasto illeso. Secondo le prime ricostruzioni Rashford è andato contro un lampione ad altissima velocità.