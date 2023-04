Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Il Cairo 2023: doppietta azzurra alle parallele assimmetriche, argento Maresca agli anelli

L’Italia porta a casa quattro medaglie nella prima giornata delle finali di specialità della Coppa del Mondo de Il Cairo 2023. Alle parallele asimmetriche è dominio azzurro con l’oro di Alice D’Amato con l’incredibile punteggio di 14.633 davanti a Giorgia Villa, argento con 14.200. Terza posizione per la belga Erika Pinxten con 13.233. Al volteggio femminile, altra medaglia d’argento per l’Italia con Asia D’Amato, seconda con 13.600 punto dietro a Joscelyn Roberson, oro con 13.983, e davanti a Hillary Heron, bronzo con 13.599. Argento anche per Salvatore Maresca agli anelli con 14.700 punti.