Red Bull, Verstappen: “Libere complicate. Dobbiamo lavorare sulla guidabilità”

Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo il risultato il più veloce nelle prove del venerdì del Gp di Monaco ha dichiarato. “Sono state delle libere complicate,, nella prima sessione non ero contento di come andava la macchina, nella seconda era più competitiva. Rispetto alla Ferrari la nostra vettura manca un po’ di guidabilità e dobbiamo lavorare su questo. Siamo molto vicini e quando sei al limite c’è bisogno di qualcosa in più, pensiamo di avere margini di crescita per andare meglio domani in qualifica. Nel complesso un inizio difficile ma una buiona conclusione. Le Aston Martin? Bene ma dobbiamo costruire un po più di margine per stare davanti”, ha concluso.