Leclerc: “Io come Alonso? Mi piacerebbe, ma non mi vedo in Formula 1 fino a 43 anni”

“Arrivare al secondo posto non piace a nessuno. Il mio obiettivo è vincere e, se dovesse presentarsi un’occasione in Cina, non dovrò lasciarmela scappare“. A dirlo è Charles Leclerc, che ai taccuini di ‘Marca‘ ha parlato in vista del Gran Premio di Shanghai, il quarto del Mondiale 2024 di Formula 1. “Ci saranno due sessioni di qualifiche e due gare, con molti punti in palio, perciò dovrò farmi trovare pronto. In questi giorni ho trascorso tanto tempo al simulatore per imparare al meglio come mettere in temperatura la gomma” ha aggiunto. Infine, su Fernando Alonso: “E’ uno dei piloti più talentuosi e merita un posto in griglia. Allo stesso tempo, però, ci sono tanti giovani che lo meritano e non è semplice trovare un equilibrio. Personalmente mi piacerebbe correre in Formula 1 fino a 43 anni, ma non mi ci vedo. Mi piacerebbe provare anche altre categorie“.