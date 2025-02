“Hamilton” e “campione” sono due parole che ben si accostano tra loro, se poi a fargli compagnia c’è anche il marchio Ferrari allora si raggiunge l’estasi. L’approdo dell’inglese a Maranello promette grandi cose per la stagione che si avvia all’apertura.

La Ferrari rimane una scuderia dall’immenso blasone, nonostante il titolo manchi da quasi vent’anni dalle parti di Maranello. Lewis Hamilton è arrivato alla Rossa proprio per sfatare questo tabù e per dimostrare che, nonostante i 40 anni, ha ancora molto da raccontare nella storia della Formula 1. Sono tante infatti le motivazioni per l’ex pilota della Mercedes, che dopo 12 anni alla scuderia tedesca si trova in un ambiente totalmente nuovo al fianco di Charles Leclerc.

Raggiungere il titolo numero 8 della sua carriera è sicuramente la scintilla dominante per il britannico, poiché oltre a infrangere il record detenuto da lui e da Schumacher, diventerebbe il pilota più titolato della storia. Anche per la Ferrari non guasterebbe certo quel sedicesimo titolo che sta inseguendo dal 2007, quando Kimi Raikkonen soffiò il titolo proprio a Lewis Hamilton e a Fernando Alonso staccandoli di un solo punto. Si può dire che due marchi storici della Formula 1 – Hamilton e Ferrari – hanno trovato un incontro da cui potrebbe scaturire qualcosa di formidabile: a dirlo tra l’altro è stato un rivale del britannico.

Piastri spiazza tutti: “Vedere vincere Hamilton sarebbe una figata”

Ognuno di noi ha il proprio idolo e come tutti i giovani anche Oscar Piastri ha il suo. Il pilota della McLaren, sia chiaro, non ha intenzione di regalare niente a Lewis Hamilton e ha come obiettivo principale del 2025 quello di salire sul tetto del mondo e spodestare Max Verstappen. Ci aveva provato già lo scorso anno, chiudendo però il campionato in quarta posizione dietro a Charles Leclerc e Lando Norris, suo collega in McLaren. Quest’anno il talento australiano ha la possibilità di partire col piede giusto proprio davanti al suo pubblico, ma Piastri ha un sogno che vorrebbe veder realizzato, se solo non si stesse parlando di un suo diretto rivale.

Intervenuto nel podcast The Fast and The Curious, il pilota della McLaren ha elogiato la Ferrari per aver chiuso il colpo del secolo ingaggiando Lewis Hamilton: “Direi che, se non stessi correndo in F1, vedere Lewis Hamilton vincere un campionato del mondo con la Ferrari sarebbe una figata. Ma ho detto ‘sarebbe’, se non stessi gareggiando anche io contro di lui”. Sarebbe effettivamente un tripudio se Hamilton riuscisse a conquistare il suo ottavo titolo vestendo i colori della Ferrari e ad Albert Park saranno in tanti col fiato sospeso.