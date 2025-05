In Formula 1 si torna a correre sul circuito di Barcellona per il Gran Premio di Spagna: tutti gli orari e gli appuntamenti in tv

Il Gran Premio di Spagna concluderà il secondo trittico di gare di un Mondiale davvero intenso, con un calendario che più frutto proprio non si può. Si corre a Barcellona dopo Imola e Montecarlo e l’appuntamento spagnolo è uno tra i più attesi. Cambia, infatti, il regolamento sulla flessibilità delle ali anteriori, un punto di vista che potrebbe cambiare anche il prosieguo del campionato di Formula 1.

Grande attesa, quindi, per il nuovo appuntamento per tutte le scuderie, con la McLaren che fin qui è sembrata imbattibile ma potrebbe accusare il colpo del cambio di regolamento ed una Red Bull che prova a limitare i danni. Decisamente più indietro, invece, sia la Ferrari che la Mercedes.

Ricordiamo che nell’ultimo appuntamento andato in scena sulle strade del Principato è stato Norris a trionfare dopo essere partito dalla pole davanti a Charles Leclerc ed Oscar Piastri. In quarta posizione Max Verstappen e Lewis Hamilton quinto.

Gran Premio di Spagna di Formula 1: tutti gli orari

Il Gran Premio di Spagna, com’è consuetudine, sarà visibile Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Per chi non volesse perdersi nemmeno le parole dei protagonisti, giovedì la conferenza stampa dei piloti alle 14.30 poi si scenderà in pista venerdì con una doppia sessione di prove libere, rispettivamente alle 13.30 ed alle 17.

Il sabato è dedicato alle Qualifiche in programma alle 16 mentre qualche ore prima, alle 12.30, andranno in scena le prove libere con la terza ed ultima sessione. Domenica, invece, la gara con il via alle 15 come di consueto. Ecco l’intero programma:

Giovedì 29 maggio

Ore 14.30: Conferenza stampa piloti

Venerdì 30 maggio

Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 17: F1 – Prove Libere 2

Sabato 31 maggio

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 16: F1 – Qualifiche

Domenica 1° giugno