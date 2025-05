Espressione, passione e sogni olimpici. Una Farfalla che danza tra emozione e determinazione.

Per Chiara Badii, la ginnastica ritmica è molto più di uno sport: è il modo più autentico per esprimersi. È gruppo, è crescita, è ogni giorno un’occasione per imparare. Dai primi passi ad Arezzo agli Europei di Varna, fino al suo ruolo da titolare nella squadra nazionale ai cinque nastri, Chiara ha costruito il suo sogno con tenacia, sacrificio e bellezza.

In questo episodio, racconta il suo viaggio, il legame con Lara Mori, l’amore per la lettura e il desiderio di continuare a brillare in pedana.Le Olimpiadi? Un sogno sempre vivo, che si alimenta a ogni esercizio.

Chiara Badii è una delle voci più forti della Farfalle New Generation.