Ribaltone in Ferrari, il team di Maranello avrebbe contattato Christian Horner della RedBull.

Alla fanfara dei mesi invernali dopo l’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello e la lotta nel mondiale costruttori della scorsa stagione con la McLaren tenuta viva fino all’ultima gara, sono seguiti deludenti risultati in pista della Ferrari in quest’inizio di stagione. Il Cavallino Rampante nei primi otto gran premi, escludendo la sprint di Shanghai, non ha vinto neanche una gara e ha ottenuto soltanto due podi – entrambi firmati da Leclerc – in Arabia Saudita (terzo posto) e a Monaco (secondo).

L’inizio con il freno a mano tirato, è evidente nella classifica piloti – Leclerc quinto a 82 punti di distanza da Piastri primo – e in quella costruttori – Ferrari quarta a 177 punti dalla McLaren prima . Troppo distacco dopo sole otto gare per la scuderia di Maranello che non vince un titolo – quello costruttori – dal lontano 2008, mentre quello piloti, con Raikkonen, dal 2007. Il presidente John Elkann non può dirsi affatto soddisfatto dei risultati della Rossa e per questo potrebbe arrivare presto uno scossone con un nome a sorpresa: Christian Horner.

Christian Horner alla Ferrari? Cos’è successo nelle scorse settimane

Secondo quanto rivelato dalla Bild, Christian Horner sarebbe stato contattato in maniera informale dai vertici della Ferrari. Alla luce del deludente primo terzo di campionato, a Maranello non si può certo essere soddisfatti dell’operato di Frédéric Vasseur.

Sempre secondo il quotidiano tedesco, il contatto con il team manager della Red Bull – il cui contratto è in scadenza nel 2026 – sarebbe avvenuto nelle scorse settimane con il tentativo di sondare le intenzioni dell’ex pilota e pluricampione del mondo, otto volte, alla guida del team austriaco dal muretto dei box. In questo momento, però, Horner non sembra intenzionato a lasciare Milton Keynes.