Formula 1, scintille in Racing Bulls: ordini di scuderia, poi il rischio di contatto a gara finita

Il Gran Premio del Bahrain non è stato privo di scintille in casa Racing Bulls, AlphaTauri fino alla passata stagione. A poche tornate dalla fine, il team ha chiesto a Yuki Tsunoda, in tredicesima piazza, di far passare Daniel Ricciardo nel tentativo di sorpassare la Haas di Kevin Magnussen. L’australiano non è riuscito a scavalcare il danese, tagliando però il traguardo davanti a Tsunoda. Dopo la bandiera a scacchi, in curva 8, il giapponese è arrivo lungo, ha bloccato e ha sorpassato il compagno rischiando il contatto. Nelle interviste post gara, Ricciardo dichiara: “Non so cosa sia successo… Ormai sto diventando saggio, quindi diciamo che (Tsunoda, ndr) è stato un po’ immaturo. Penso che fosse un po’ frustrato per l’ordine di scuderia, ma era una cosa di cui avevamo parlato prima della gara perché era probabile che avrei usato le Soft alla fine del GP. Quindi sapeva che ci sarebbe stata la possibilità che arrivasse un ordine del genere. In ogni caso, non mi ha regalato dei punti visto che lottavamo per il 13° posto, ma almeno abbiamo provato a sfruttare la possibilità di raccoglierne almeno uno”. Tsunoda non sembra convinto e risponde: “Beh, alla fine non ha fatto nessun sorpasso neanche lui…”.