Ferrari, Sainz commenta l’addio: “Mi ha fatto stare male, ma la prendo con filosofia”

Ospite del programma ‘El Hormiguero‘, Carlos Sainz è tornato a parlare dell’addio alla Ferrari al termine della stagione: “A nessuno piace essere lasciato né sentirsi dire che le strade si separeranno. Ovviamente non la prendi bene. E’ successo a febbraio ed è una cosa che mi ha fatto stare male. Nonostante io abbia avuto alcuni anni buoni e cominciato la stagione con una vittoria in Australia, hanno fatto spazio ad un sette volte campione del mondo come Lewis Hamilton. Non c’è nulla che io possa fare, quindi non mi resta che prenderla con filosofia e viverla nella maniera migliore. Personalmente la vedo come un’occasione per il futuro: arriveranno altre opportunità e io voglio ancora vincere“.

Il pilota spagnolo ci ha poi tenuto a precisare che i rapporti con il team di Maranello non si sono incrinati: “La Ferrari mi ha sempre trattato allo stesso modo di Charles Leclerc. Non posso minimamente lamentarmi del trattamento ricevuto. I momenti di tensione ci sono in tutte le squadre, ma fa parte della competizione. Posso dire che io e Leclerc siamo amici anche fuori dalla pista, abbiamo un ottimo rapporto e andiamo d’accordo. Insieme formiamo un’ottima squadra. Se c’è qualcosa che funziona siamo proprio noi due piloti che vinciamo gare e otteniamo podi“.