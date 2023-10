Ferrari, Carlos Sainz: “Io voglio restare qui, il mio sogno è vincere il titolo con la Rossa”

Se qualche settimana fa il futuro di Carlos Sainz sembrava in bilico, adesso, la vittoria di Singapore potrebbero avere riavvicinato lo spagnolo alla Ferrari. “Rimanere per me non è mai stato un dubbio. Mi sono sempre trovato molto bene a Maranello e, anche per questo motivo, voglio rimanere qui a medio e lungo termine. Aver vinto una gara, aver conquistato podi, e aver messo a segno buone prestazioni, non hanno fatto altro che consolidare le mie certezze”.

E sul rinnovo: “Spero che l’inverno possa essere una buona opportunità per trovare un accordo e continuare a lavorare in futuro. Questo è il posto in cui amo guidare e mi vedo qui ancora a lungo. Il mio sogno è vincere il titolo con la Ferrari”.