F1: Verstappen inarrestabile, pronto ad eguagliare Senna

Max Verstappen si sta rivelando il favorito per il titolo anche quest’anno. L’olandese, già due volte campione del mondo, è determinato a farsi incoronare una terza volta e i risultati finora ottenuti dimostrano come ciò sia realistico. In cinque gran premi disputati, il leone della Red Bull è sempre salito sul podio, dando vita ad un binomio macchina-pilota che sembra inarrestabile.

La forza del campione del mondo in carica era indiscussa sin dal Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del 2023, quando Verstappen aveva collezionato sia pole che vittoria. In Arabia Saudita è poi arrivato un secondo posto, ma è tornato ad occupare nuovamente in gradino più alto nella gara australiana. A Baku si è dovuto accontentare di una seconda piazza ed è tornato alla vittoria nell’ultimo Gran Premio, quello di Miami. Dopo quasi due mesi dall’inizio del campionato, Verstappen vanta 38 vittorie totali ed è prossimo a raggiungere e superare i 41 successi siglati da Ayrton Senna, entrando nella Top5 dei piloti con più vittorie della storia.

Verstappen, che al momento guida la classifica con 119 punti, trova un rivale solo nel proprio compagno di squadra Sergio Perez, dietro di lui per 14 punti. L’obiettivo del numero 1 è aumentare il gap che lo divide dal secondo classificato e, ovviamente, conquistare il terzo titolo. Al momento, resta l’unico plausibile favorito per la vittoria, ma con ancora 17 gare da disputare, non c’è alcuna certezza.