F1, ufficiale: Perez rinnova, pilota Red Bull fino al 2026

Sergio Perez rinnova con Red Bull e sarà pilota del team austriaco fino al 2026. La notizia era nell’aria, anche se abbastanza sorprendente se si pensa al rendimento del messicano, soprattutto nella scorsa annata, ma alla fine Checo resterà in F1 e ben ancorato al suo sedile per ancora due stagioni e mezzo, così come annunciato dalla scuderia che ha vinto gli ultimi due titoli costruttori.

A commentare la notizia il team principal Christian Horner: “Ora è un momento importante per confermare la nostra formazione per il 2025 e siamo molto lieti di continuare a lavorare insieme a Checo. La continuità e la stabilità sono importanti per il Team e sia Checo che Max rappresentano una partnership solida e di successo, che lo scorso anno ha assicurato la nostra prima doppietta in assoluto per il Team nel campionato. Checo ha avuto un buon inizio nel 2024 con i secondi posti in Bahrein, Arabia Saudita e Giappone e poi il podio in Cina. Le ultime gare sono state difficili, c’è convergenza sulla griglia, ma abbiamo fiducia in Checo e attendiamo con impazienza il suo ritorno alla forma e alle prestazioni comprovate, che vediamo così spesso. L’anno scorso è stata una stagione da unicorno e dovremo lavorare duro per conservare i nostri titoli, ma siamo sicuri nella nostra formazione e con la squadra nel suo insieme, il che è fondamentale in quello che si preannuncia come un campionato molto combattuto quest’anno”.

Così invece il pilota messicano: “Sono davvero felice di impegnare il mio futuro in questo grande team, è una sfida come nessun’altra corsa per Oracle Red Bull Racing, sia in pista che fuori pista. Sono felice di restare qui per continuare il nostro viaggio insieme e contribuire alla grande storia di questa squadra per altri due anni. Far parte del Team è una sfida immensa e che amo. Quest’anno abbiamo una grande sfida e ho piena fiducia in tutto il team che il futuro qui sia luminoso e sono entusiasta di farne parte. Voglio ringraziare tutti per tutta la fiducia che stanno riponendo in me, è tanta e voglio ripagarla con ottimi risultati in pista, e fuori pista. Penso che abbiamo molto lavoro da fare, abbiamo molti più campionati da vincere insieme”.