F1, Tombazis è il nuovo direttore monoposto della FIA. Nielsen direttore sportivo

Nella giornata odierna la FIA ha comunicato la riorganizzazione della struttura della Formula 1, dopo la revisione delle procedure interne della Federazione internazionale dell’automobile, avviata dal suo presidente Mohammed Ben Sulayem all’inizio dell’anno. Il nuovo Direttore delle monoposto sarà Nikolas Tombazis, mentre Tim Goss erediterà il ruolo direttore tecnico. Steve Nielsen svolgerà l’incarico di direttore sportivo, responsabile della supervisione di tutte le questioni sportive, incluso lo sviluppo continuo del controllo di gara. Il direttore finanziario, invece, sarà Federico Lodi. L’ex direttore sportivo François Sicard diventerà il direttore della strategia e delle operazioni di Formula 1, responsabile della pianificazione strategica a lungo termine e anche delle principali attività in pista e della logistica.

Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha spiegato le motivazioni legate a tali cambiamenti: “Abbiamo dedicato molto tempo e sforzi per apportare modifiche significative al nostro team di Formula 1, per creare la struttura giusta con le persone giuste per supervisionare la futura regolamentazione di questo sport. Sviluppando e responsabilizzando le persone all’interno della nostra organizzazione, oltre a portare competenza ed esperienza dall’esterno, sono fiducioso che siamo nella migliore posizione possibile per andare avanti insieme ai nostri partner”.