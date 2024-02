F1, test Bahrain 2024: miglior tempo per Sainz dopo le prime 4 ore, seguono Perez e Hamilton

La sessione mattutina della terza giornata di test di F1 nel circuito di Sakhir in Bahrain si è trasformata in una sessione unica dopo l’interruzione di oltre un’ora per un problema ad un tombino, lo stesso che aveva frenato la giornata di ieri. Dopo le prime 4 ore il miglior tempo è quello di Carlos Sainz, che si è ben comportato a bordo della sua SF-24 anche sulla simulazione di passo gara. Lo spagnolo ha completato diverse run migliorandosi man mano fino all’ultima in cui ha girato costantemente sull’1:38 basso. Per quanto riguarda il time attack, il ferrarista ha fatto segnare il crono di 1:31.247, staccando di poco più di due decimi la Red Bull di Sergio Perez, che ha incontrato diverse difficoltà quest’oggi. Terzo tempo per Lewis Hamilton a bordo della sua Mercedes, a oltre 7 decimi da Sainz. Seguono Stroll e Norris a pochi millesimi di distanza. Oltre il secondo invece il distacco di Albon, che continuerà i suoi test anche nel pomeriggio. Più distanti Magnussen, Ocon, Bottas e Ricciardo. Si prosegue con i test fino alle 17, con le scuderie, fatta eccezione per la Williams, pronte per il cambio piloti: tra gli altri scenderanno in pista anche Leclerc e Verstappen.

I TEMPI DELLE PRIME 4 ORE DI TEST: