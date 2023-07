F1 Sprint Race GP Belgio 2023, Leclerc: “Dovevamo ottimizzare il nostro pacchetto”

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, ha commentato il quinto posto ottenuto nella Sprint Race del GP del Belgio 2023 di F1: “Non abbiamo massimizzato tutto e dovremo lavorare su questo: quando ci manca il passo per fare grandi cose, dobbiamo quantomeno ottimizzare il nostro pacchetto“. In vista della gara, invece, il monegasco ha detto: “Francamente è difficile ipotizzare qualsiasi cosa. Quando ci si aspetta pioggia è asciutto mentre quando è previsto asciutto piove“.