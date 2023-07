Hellas Verona-Bastia oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Stasera, sabato 29 luglio, alle ore 19, allo stadio ‘Armand-Cesari’ in Corsica, l’Hellas Verona sfiderà il Bastia in amichevole. Qualche assenza per i gialloblù: Darko Lazovic non è stato convocato in seguito a una lesione muscolare dei flessori della coscia sinistra, mentre Alessandro Berardi, Marco Davide Faraoni, Ajdin Hrustic e Kevin Lasagna sono rimasti a Verona per svolgere un lavoro differenziato allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Castelnuovo del Garda. Non è prevista per ora una diretta televisiva della partita. Possibile però che la società decida di trasmettere il match sui suoi canali social.