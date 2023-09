Vuelta a Espana, Kuss: “Abbiamo controllato sin dall’inizio, è quasi fatta”

Sepp Kuss, maglia rossa alla Vuelta a Espana, giunti ormai alla penultima tappa ha dichiarato: “Sto ancora recuperando dall’ultima salita, è quasi fatta. Per noi è stata una giornata in controllo sin dall’inizio, Van Baarle e Tratnik hanno fatto un lavoro eccezionale. Roglic ha lavorato alla grande per me, così come Jonas. L’arrivo? Un momento super speciale. Negli ultimi chilometri ci siamo anche potuti rilassare insieme. Trovare i miei familiari dopo il traguardo è una emozione ancor più incredibile”.