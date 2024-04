F1, pagelle sprint race GP Cina 2024: Verstappen specialista, nervi tesi in casa Ferrari

Le pagelle della Sprint Race del Gran Premio di Cina 2024 di Formula 1, vinta dal solito Max Verstappen. Sul podio anche Lewis Hamilton e Sergio Perez, mentre le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno completato la top 5 con tanto di scintille e un team radio polemico del monegasco. Solo sesto il poleman Norris, mentre Russell ha limitato i danni ed ha chiuso in zona punti. Di seguito i nostri voti ai protagonisti.

MAX VERSTAPPEN, voto 10: Su tredici spint disputate in carriera, l’olandese ne ha vinte otto. E’ riuscito a lasciare il segno anche a Shanghai, dove ha dominato in lungo e in largo pur partendo dalla quarta posizione. Una volta agguantato il primo posto ha fatto la voce grossa, trionfando con ben 13 secondi di vantaggio. L’unica cosa da fare è applaudire.

LEWIS HAMILTON, voto 9: Torna a ruggire il leone britannico, che in un colpo solo ha ottenuto quasi gli stessi punti conquistati finora in stagione (7 contro 10). Sul pezzo fin dall’inizio, quando ha strappato la prima posizione a Norris, si è dovuto arrendere soltanto al solito Verstappen. Prova comunque molto positiva che lascia ben sperare in vista del resto del weekend.

SERGIO PEREZ, voto 7: Per circa 15 giri si ritrova immischiato nella lotta per il terzo posto, faticando a superare i rivali e arrancando in quinta posizione. Non appena riesce invece a salire effettivamente in terza piazza, mette il pilota automatico e la difende senza patemi. Non entusiasma più di tanto, ma fa il suo lavoro e porta a casa punti importanti.

CHARLES LECLERC, voto 8: Al di là del quarto posto, che comunque frutta buoni punti al team, il momento saliente della sua giornata è il sorpasso ai danni di Sainz, davvero notevole. Proprio il suo compagno di squadra è stato però oggetto di lamentele nel team radio: “Lotta più con me che con gli altri“. Ciò non ha comunque impedito alla Ferrari di chiudere in quarta e quinta posizione.

CARLOS SAINZ, voto 7: Il suo tentativo di sorpasso ai danni di Alonso è stato il cosiddetto ‘effetto farfalla’ che ha dato vita ad un finale di Sprint in cui è cambiato tutto. Bravo a tenersi alle spalle Norris nel finale, meno bravo con il compagno di squadra Leclerc, a cui ha rischiato di arrecare un danno che avrebbe potuto compromettere la gara. Importante aver chiuso in top 5.

LANDO NORRIS, voto 5: Non può che essere lui il grande deluso di questa Sprint Race. Scattava dalla pole, ma si è fatto beffare da Lewis Hamilton, andando fuori pista e scivolando in settima posizione. Quantomeno è rimasto in zona punti, ma non ha potuto lottare per il vertice e neppure per il podio. Occasione sprecata.