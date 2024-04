F1, Norris: “Per noi in Cina non è il circuito ideale, ma sarà battaglia”

Lando Norris ha parlato in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Cina: “Le curve lunghe, come la curva 1, non sono adatte a noi, come ad esempio a Zandvoort. Abbiamo alcune cose da provare e cerchiamo costantemente di migliorare, sappiamo che questa è una delle nostre maggiori debolezze. Forse in qualifica ce la caviamo, ma soprattutto in gara diventa un problema più grande per noi“. Il pilota della McLaren ha poi aggiunto: “Siamo soddisfatti di come è iniziata la stagione. Penso che siamo in una buona battaglia per le qualifiche con la Aston Martin, la Mercedes è molto vicina e anche lo scorso weekend siamo stati davanti alla Ferrari. E credo che in gara abbiamo fatto un buon lavoro. Non come Red Bull e Ferrari, ma davanti ad Aston Martin e Mercedes. Quindi penso che siamo in una buona posizione. Questo non era un circuito ideale per noi nel 2019, ma molte cose sono cambiate da allora. Quindi sono ancora ottimista sul fatto che potremo fare un buon weekend“.

Norris ha poi concluso parlando del prossimo futuro: “Vinceremo ma non a breve, questo è certo. Penso che potremo farlo, nel posto giusto, al momento giusto, se miglioreremo la macchina come dobbiamo. Onestamente, non ci sono state troppe frustrazioni per Suzuka. Credo che tutto sia andato più o meno come ci si aspettava. Non credo che abbiamo fatto un lavoro perfetto e penso che probabilmente avremmo dovuto finire un posto più in alto e non credo fosse molto lontano. Siamo stati nella stessa posizione per tutta la stagione. Siamo sempre stati dietro la Red Bull, dietro la Ferrari e siamo sempre stati un po’ più avanti rispetto alle altre due squadre in gara“.