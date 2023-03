F1, Massa esalta Verstappen: “E’ un robot, può aprire un dominio della Red Bull nei prossimi anni”

Gli ultimi anni in Formula 1 sono stati sicuramente quelli dell’ascesa di Max Verstappen nel mondo dei grandi. Nessuno non smette di esaltare il pilota olandese, nemmeno Felipe Massa. L’ex pilota brasiliano ha sottolineato le qualità eccelse di Verstappen, il quale potrebbe aprire, secondo Massa, un ciclo vincente per la Red Bull.

Queste le parole di Massa ai microfoni del quotidiano tedesco, della Bild: “Max non commette errori, guida come un robot. È estremamente maturo per la sua età. I due titoli lo hanno reso ancora migliore. Ora è più rilassato, non è più così ostinato. Verstappen è diventato campione del mondo negli ultimi due anni, non vedo perché non dovrebbe ottenere la tripletta. Max può anche vincere quattro, cinque o sei titoli di fila. Lui non commette errori, la Red Bull funziona perfettamente e il motore è forte. È stato così anche per Michael con la Ferrari e Lewis con la Mercedes. Le condizioni sono ideali per un’era di dominio Red Bull“.