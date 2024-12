Esteban Ocon lavorerà con un’ingegnera di pista nel 2025. Il pilota francese, che ha lasciato Alpine con una gara di anticipo rispetto al termine della stagione, si sposta in Haas. Lo stesso Ocon ha rivelato, ai microfoni di Canal+ F1, che sarà una donna a ricoprire il ruolo di ingegnere di pista. Il suo nome è Laura Mueller e si tratta di un’ingegnera tedesca. In passato ha lavorato con Sophia Floersch, pilota delle formule minori, ed è stata poi ingaggiata dal team americano. Negli ultimi anni, il numero di donne impegnate nel paddock sta crescendo visibilmente, ma nessuna aveva ancora ricoperto questo tipo di ruolo. Nel mondo della FIA, solo Leena Gade è stata ingegnera di pista, ma nell’Endurance. Mueller si occuperà delle comunicazione via radio con Ocon nel corso della stagione 2025 e i due hanno iniziato a lavorare insieme già martedì 10 dicembre, in occasione dei test di fine stagione.