F1, Johnny Herbert: “Ho sentito che Schumacher ha mangiato con la sua famiglia”

E’ da poco passato il 55esimo compleanno di Michael Schumacher e anche i dieci anni dal tragico incidente a Grenoble, nel dicembre del 2013. Il suo ex compagno in Benetton Johnny Herbert, tra il 1994 e il 1995, è uscito allo scoperto su Bettingsites.co.uk. “Ho sentito dire da diverse voci e da persone terze, che Schumacher e la sua famiglia hanno mangiato insieme. Non so se è vero, anche perché la famiglia non ha fatto dichiarazioni e hanno avuto sempre un atteggiamento privato e chiuso”.