Calciomercato Fenerbahce: Bonucci a Istanbul per le visite mediche

Il Fenerbahce e Leonardo Bonucci sono sempre più vicini. Il club turco ha annunciato sui social che il giocatore, in arrivo dall’Union Berlino, “è sbarcato a Istanbul per sottoporsi alle visite mediche e completare la trattativa di trasferimento”. L’ex Juventus, classe 1987, è a caccia di un posto da titolare per strappare una convocazione agli Europei 2024 in Germania.