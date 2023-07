F1 GP Ungheria 2023, Verstappen: “Una partenza ottima, ho gestito bene le gomme”

Settima vittoria consecutiva per il pilota della Red Bull Max Verstappen, arrivata nel GP di Ungheria 2023 di F1. Ecco le sue parole: “Nonostante la seconda posizione sono riuscito a sorpassare Hamilton con un’ottima partenza. Ho fatto un ottima partenza, prendendo l’interno e conquistando la posizione su Hamilton alla prima curva. Questo weekend è stato un po’ una sofferenza, ma in gara abbiamo gestito bene tutte le mescole con una macchina che si è dimostrata davvero veloce. Le ultime due stagioni sono state incredibili per noi, così come il lavoro di tutto il team che mi dà lo slancio per fare meglio ad ogni gara”.