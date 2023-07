F1 GP Ungheria 2023: pit stop di 9.4 secondi per Leclerc, problemi alla pistola

Molto sfortunato Charles Leclerc, che al rientro ai box per il pit stop in occasione del GP di Ungheria 2023 di F1 ha ricevuto una brutta sorpresa. A causa di un problema alla pistola, i meccanici della Ferrari non sono riusciti a cambiare una gomma come da programma ed il monegasco è rimasto fermo più del previsto. Più precisamente, il pit stop di Leclerc è durato 9.4 secondi e inevitabilmente ha compromesso la sua gara. Charles è infatti rientrato in pista alle spalle del compagno di squadra Sainz, ma fortunatamente è riuscito a limitare i danni riprendendosi la posizione su Bottas.