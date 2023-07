F1 GP Ungheria 2023, Leclerc: “Vogliamo farci trovare pronti, in teoria la pista è meglio di Silverstone”

Charles Leclerc è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del GP d’Ungheria 2023 di F1: “Abbiamo delle condizioni molto calde e bisognerà lavorare al meglio per farci trovare pronti, specialmente in termini di degrado gomme. In teoria le caratteristiche della pista dovrebbero essere migliori rispetto a Silverstone“. Obiettivo riscatto per la Ferrari, che dopo le difficoltà dell’ultima gara in Inghilterra è determinata a far bene, già a partire dal venerdì.

Fondamentale innanzitutto testare le gomme, anche perché è prevista una novità. “Per la prima volta sarà sperimentato un nuovo format di allocazione di gomme in qualifica, vale a dire in caso di pista asciutta l’obbligo di riutilizzare la Hard in Q1, la Medium in Q2 e la Soft in Q3” ha spiegato Mario Isola, responsabile Pirelli.