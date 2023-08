Succede di tutto in questa prima fase del GP d’Olanda. Prima la pioggia che scombina tutti i piani già dal primo giro, ora al giro 16 Logan Sargeant va a muro e termina così la sua gara. Dopo qualche istante viene entra in pista la safety car. Al momento Max Verstappen è in testa davanti a Sergio Perez e Fernando Alonso. Sainz è in quinta posizione, Leclerc dodicesimo.