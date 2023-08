F1 GP Olanda 2023: cinque secondi di penalità per Gasly, troppo veloce in pit lane

Cinque secondi di penalità per Pierre Gasly a causa della sua guida troppo veloce in pit lane durante il caos a causa della pioggia durante il Gp di Olanda 2023. Il pilota francese dell’Alpine ha commesso una leggerezza nella pit-lane più lenta del Mondiale, con limite di 60 km/h a causa degli spazi angusti di Zandvoort, e così dovrà scontare al prossimo pit stop la sanzione stando fermo per cinque secondi.