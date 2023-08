F1 GP OIanda 2023, previsioni meteo gara oggi: possibile la pioggia

Tutto pronto per il GP di Olanda 2023 a Zandvoort, anche qui come accaduto nei precedenti appuntamenti prima della sosta estiva, il rischio maltempo è alto e allora è tempo di andare a consultare le previsioni meteo per la gara di oggi, domenica 27 agosto. Le precipitazioni da queste parti sono sempre abbondanti e siamo in un weekend nel quale una perturbazione sta interessando l’area del circuito.

La pioggia, infatti, potrebbe arrivare anche quest’oggi in gara. Nel dettaglio, in mattinata c’è un altissimo rischio di pioggia, pertanto di certo ci sarà una precipitazione a carattere temporalesco, mentre alle 15, l’orario della gara, la percentuale attuale per un possibile temporale si attesta intorno al 65%, ma sarà il vento decisivo per far sì che possa piovere con le vetture in pista o meno.

