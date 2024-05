F1 Gp Monaco 2024, Alonso: “Non competitivi per i punti. Oggi altri molto più fortunati di noi”

Fernando Alonso ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del Gran Premio di Monaco 2024, prova del Mondiale di Formula 1. Un fine settimana molto difficile per il pilota spagnolo dell’Aston Martin, indietro fin dalle prove libere e “intrappolato” nelle retrovie dopo le qualifiche. “Non siamo riusciti ad andare a punti, ci abbiamo provato con Lance (Stroll, ndr) facendolo fermare per mettere gomme fresche ma non è andata come speravamo – spiega Alonso – In ogni caso non mi sento di parlare di occasione persa, semplicemente la macchina non era abbastanza competitiva per andare a punti.”

Anche la bandiera rossa non ha aiutato, costringendo chi aveva gomma dura in partenza a cambiare subito per evitare il pit stop: “E’ stato quasi un suicidio, ma non avevamo scelta – prosegue l’asturiano – Le gomme sono arrivate alla fine, ma non potevamo tenere un grande ritmo. Inoltre Lance era decimo prima della bandiera rossa, ma le posizioni sono state cambiate come erano all’inizio. Altri hanno avuto molta più fortuna di noi oggi.”

Dopo le difficoltà di Imola e Monaco, Alonso vede però anche l’opportunità per migliorare: “Abbiamo imparato molto per il resto dell’anno e per gli anni a venire, credo che queste gare possano essere una sorta di sveglia per tutto il team. Ci farà bene. Sono momenti cruciali per capire le nostre debolezze, nelle difficoltà capisci molte più cose che nei momenti buoni.”