F1 GP Miami 2023, risultati e classifica prove libere 3: Verstappen inarrivabile, Leclerc secondo

I risultati e la classifica delle prove libere 3 del Gran Premio di Miami 2023, tappa in Florida del Mondiale di Formula 1. Il miglior crono è del solito Max Verstappen, che gira in 1:27.535 e dà l’impressione di essere fuori portata per tutti. L’olandese ribadisce inoltre di essere il favorito numero uno in vista di qualifiche e gara. Alle sue spalle la Ferrari di Charles Leclerc, che dopo aver lavorato a lungo sulla simulazione del passo gara, nel finale torna a migliorarsi con gomma rossa nuova. Completa la top 3 Sergio Perez, davanti all’altra Ferrari di Carlos Sainz. Seguono le due Alpine di Ocon e Gasly, l’Alfa Romeo di Bottas e i sorprendenti Hulkenberg e Albon. Conclude la top 10 George Russell. Appuntamento a più tardi con le qualifiche alle ore 22: di seguito ecco il riepilogo delle terze libere.

RISULTATI FP3 GP MIAMI