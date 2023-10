F1 GP Messico 2023: Stroll sostituisce componenti in parco chiuso e parte ancora dalla pit-lane

Ancora una gara in salita per Lance Stroll nel GP del Messico. Il pilota canadese, infatti, partirà dalla pit-lane in virtù della sostituzione di cinque diverse componenti della sua vettura da parte dell’Aston Martin in regime di parco chiuso con altre specifiche diverse, inclusi fondo, pance laterali e alettone posteriore. La settimana scorsa, nel GP degli Stati Uniti ad Austin, Stroll era andato anche in quel caso in penalità partendo dalla pit-lane, riuscendo però con una gran rimonta a terminare in settima posizione, andando così a punti.

❗️ Lance #Stroll will start from the pit lane after the following parts specification were changed under parc fermé.#F1 | #MexicoGP 🇲🇽 pic.twitter.com/d5WXDeWm6c — Bad Post F1 (@BadpostF1) October 29, 2023