F1, GP Las Vegas 2023: cinque secondi di penalità per Verstappen

Max Verstappen ha ricevuto una penalità di 5 secondi per la sua azione alla partenza del GP di Las Vegas 2023 di F1. Il pilota Red Bull ha infatti accompagnato Leclerc fuori pista per completare la propria curva ed è stato sanzionato. Inutile dire che non l’ha presa bene, tanto che nel team radio ha detto sarcasticamente: “Manda i miei saluti agli stewards“. Il tre volte campione del mondo sta spingendo sull’acceleratore per incrementare il gap con Leclerc proprio in vista dei 5 secondi che dovrà scontare al primo pit stop.