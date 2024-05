F1 GP Imola 2024, Verstappen: “Bello tornare in Europa. Imola pista iconica”

“È bello tornare di nuovo a correre in Europa, quindi non vediamo l’ora di vedere cosa porterà il fine settimana. Imola è sempre una pista iconica su cui correre e siamo entusiasti di tornare di nuovo dopo che è stata cancellata l’anno scorso”. Così il campione del mondo Max Verstappen in vista del Gran Premio di Imola di F1. “Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati per il Team qui ed è sempre interessante correre su una pista davvero vecchia scuola come questa, poiché è molto tecnica, con alcune combinazioni complesse di curve e zone di frenata. Il team di Milton Keynes e quello in pista – ha aggiunto il pilota della Red Bull – hanno lavorato davvero duramente e questa settimana sono tornato in fabbrica a lavorare sulla simulazione”.

“Le previsioni sembrano promettenti al momento per venerdì e sabato, essere solidi in quei giorni dovrebbe metterci in un’ottima posizione per domenica. È bello tornare in Europa e in particolare a Imola, dopo aver perso questa gara la scorsa stagione”, ha detto il compagno di squadra Sergio Perez. “Questa posizione può creare condizioni difficili per quanto riguarda il tempo, che rende sempre le cose complicate, può limitare il nostro tempo in pista durante le prove e influenzare enormemente le qualifiche. Speriamo di avere un fine settimana asciutto – ha aggiunto -. Sono stato in fabbrica questa settimana, cercando di capire come massimizzare il set-up e migliorare le prestazioni a Miami”. “Si tratta di prendere le giuste decisioni durante il fine settimana come squadra e lavorare insieme per tornare sul podio in Italia. Questo fine settimana – ha proseguito Perez – come griglia onoreremo Ayrton Senna ed è stato importante per me farne parte indossando il passamontagna Forever Senna nel suo iconico giallo. È stato un’ispirazione per tutti noi crescendo ed è stato il motivo per cui molti di noi sono saliti su un kart e sono qui oggi”.