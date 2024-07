F1, GP Gran Bretagna: Ferrari in dubbio sulla configurazione della monoposto

La Ferrari ha portato alcune novità sul circuito di Silverstone, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna. La squadra di Maranello ha infatti deciso di provare una nuova configurazione aerodinamica sulla vettura di Charles Leclerc, mentre la monoposto di Carlos Sainz rispetta le caratteristiche antecedenti al Gran Premio di Spagna. La Rossa ha deciso di sfruttare il venerdì, giornata dedicata alle prime due sessioni di prove libere, per una prova comparativa tra le due scelte di configurazione. La differenza tra le due vetture è notevole, con Leclerc che ha sofferto di ‘bouncing’ sui rettilinei. Il problema della SF-24 si è presentato nei tratti più instabili del circuito, come per esempio in centro curva. La vettura di Sainz appare invece più fluida, scomponendosi in meno zone. Lo spagnolo ha infatti utilizzato un bilanciamento più ‘semplice’ da gestire rispetto a quello del monegasco, che ha dovuto fare i conti anche con un maggiore carico aerodinamico.

Lo scenario in casa Ferrari non è ideale. Sicuramente i problemi individuati oggi sulla macchina di Leclerc non erano stati osservati nei test effettuati in precedenza e ora la Rossa si trova ad un bivio. Dopo i risultati odierni, che hanno visto Sainz in forma più brillante – non solo sui tempi ma sulla gestione della monoposto in generale – non stupirebbe vedere il team di Maranello compiere un passo indietro e scegliere la configurazione utilizzata in giornata dallo spagnolo. Non ci sono però ancora certezze e la decisione del team sarà presa solo nelle prossime ore.