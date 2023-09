F1 GP Giappone 2023, Leclerc: “McLaren molto forte, ma per adesso non mi preoccupa”

“La McLaren si è confermata molto forte, ma per adesso non mi preoccupa. Se dovessero ripetere questa stessa prestazione anche in Qatar, allora sì che sarei preoccupato“. Così Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport al termine del GP del Giappone 2023 di F1, chiuso al quarto posto proprio alle spalle delle due McLaren e del solito Verstappen. Il monegasco della Ferrari ha poi parlato del sorpasso ai danni di Russell: “E’ venuto bene. Dovevo rischiare ed è stato un bel sorpasso“.