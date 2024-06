F1 GP Canada 2024, Leclerc e Sainz ritirati: si chiude un week-end da incubo per la Ferrari

Si chiude con due ritiri il fine settimana da dimenticare per la Ferrari e per Charles Leclerc e Carlos Sainz. Quattordici giorni dopo il trionfo a Monaco, il GP del Canada è un incubo per il pilota monegasco della Scuderia, che si ritira dopo 43 giri. Se ieri la giornata era stata nera, tra le difficoltà in qualifica e il nervosismo poi in mixed zone, oggi la domenica di gara è riuscita ad essere anche peggiore per il pilota monegasco. Problemi al motore sin dai primissimi giri, poi un azzardo con il tentativo di montare la gomma hard in una situazione che non ha pagato dividendi e alla fine, doppiato anche dal resto della compagnia, la decisione di rientrare definitivamente ai box.

Meglio non è andata al pilota spagnolo, che problemi al motore non ne ha avuti eppure non è riuscito mai a trovare il giusto feeling con la vettura. Un passo gara davvero lento per la sua Ferrari, fino al ritiro poco dopo il 50° giro mentre si trovava in lotta per andare a prendersi la decima posizione e un punticino. Dopo la prima curva va in testa coda, si tocca con Albon ed è costretto al ritiro.