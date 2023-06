F1 GP Canada 2023, Hamilton: “Faticato nelle curve a bassa velocità, ma weekend positivo”

Lewis Hamilton, dopo essersi classificato terzo nel GP del Canada 2023, ha così commentato la gara: “È stato un gran weekend, stavo rosicchiando il divario. L’Aston Martin qui ha portato aggiornamenti e recuperato terreno. Per me è un onore essere sul podio con altri due campioni del mondo di quel calibro. Il weekend non è partito nel migliore dei modi perché faticavamo nelle curve a bassa velocità, ed, in generale, fuori da ogni curva. Abbiamo ancora davanti tanto lavoro e tanto aerodinamico alla macchina”.