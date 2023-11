Masters 1000 Parigi-Bercy 2023, Sinner si ritira e non gioca contro De Minaur: cosa succede con le scommesse

Niente da fare per Jannik Sinner, che per evidenti motivi ha deciso di ritirarsi prima di giocare contro Alex De Minaur negli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023: ecco allora cosa succede con le scommesse. L’altoatesino ha dovuto alzare bandiera bianca per non compromettere il proprio fisico in vista delle imminenti Atp Finals: ieri, infatti, per una discutibile scelta di programmazione, il suo incontro con McDonald è iniziato intorno a mezzanotte e finito quasi alle tre di notte, e così oggi l’azzurro non è riuscito a presenziare per la successiva partita contro l’australiano.

Dal momento che l’incontro non si è mai giocato, la scommessa (in singola o in multipla) non è valida e la quota diventa void, ovvero pari a 1. Dunque chi ha scommesso sul match, indipendentemente dall’esito, avrà indietro i soldi giocati, non saranno dunque valide le scommesse su Sinner o De Minaur sconfitto così come non saranno perdenti quelle su Sinner o De Minaur vincitore.