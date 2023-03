F1 GP Bahrain 2023, Verstappen: “Il team ha fatto un grande lavoro, abbiamo una macchina forte”

Max Verstappen, dopo il primo trionfo stagionale nel Gran Premio del Bahrain, ha commentato a caldo il successo, conquistato al termine di una gara a senso unico e gestita senza problemi da parte del pilota olandese della Red Bull. “Con il primo stint di gomme sono riuscito subito a crearmi un bel vantaggio, poi non ho fatto altro che gestire, perché non si sa mai cosa può accadere. Sono contento di aver vinto anche qui: abbiamo un buon pacchetto gara, poi ovviamente dipende da ogni tracciato. Con questa macchina possiamo lottare ovunque: il team ha fatto un grande lavoro e ci ha messo in mano una grande vettura”.