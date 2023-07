F1 GP Austria, Hamilton: “La macchina non andava, non ci aspettavamo una prestazione così”

Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, dopo il Gran Premio d’Austria 2023 di Formula 1, ha rivelato di essere stupito per le difficoltà incontrate dalla sua monoposto: “La cosa che non è andata in gara è il fatto che ero troppo lento. Non so per quale motivo ma la macchina non andava, non è stata una delle giornate migliori. Non ci aspettavamo una prestazione così. Ancora non abbiamo risposte, ma la pista ci ha fatto capire su cosa dobbiamo migliorare. Ho fatto molta fatica in alcune curve, soprattutto alla dieci dove scivolavo troppo. Ho provato cercato di non oltrepassare i limiti della pista per tutto il tempo”.