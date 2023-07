F1, GP Austria 2023: cinque secondi di penalità per Lewis Hamilton

In salita l’inizio del GP d’Austria 2023 di F1 per Lewis Hamilton, che già al dodicesimo giro ha ricevuto la bandiera bianco e nera per track limits. Quasi inevitabile dunque la penalità, arrivata pochi giri dopo. Il pilota britannico della Mercedes, che dà la colpa di ciò alle difficoltà della vettura a girare, è stato dunque sanzionato con 5 secondi di penalizzazione. Oltre a Hamilton, altri due piloti sono stati penalizzati di 5 secondi. Si tratta di Yuki Tsunoda, anche lui per aver superato i limiti della pista più volte, e Esteban Ocon, colpevole di ‘unsafe release’.